В одном из городов Коми скоро появится колесо обозрения

В Ухте снова заработает колесо обозрения, которое закрыли еще 1990 году. Ее доставят в город к концу 2022 года, сообщает телеканал "Юрган".
Мэр города Магомед Османов встретился с журналистами, где объявил, что договор на установку аттракциона уже заключен. Колесо 45-метровой высоты доставят в город, однако точных установок пока нет.
Отметим, что колесо обозрения работало в Ухте еще в советские времена, располагаясь в парке культуры и отдыха. В 1990 годах аттракцион закрыли, а в нулевых и вовсе демонтировали.
Напомним, что в столице Коми тоже намерены установить колесо обозрения, а также демонтировать старые советские аттракционы.