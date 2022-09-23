В одном из городов Коми скоро появится колесо обозрения

В Ухте снова заработает колесо обозрения, которое закрыли еще 1990 году. Ее доставят в город к концу 2022 года, сообщает телеканал "Юрган".

Мэр города Магомед Османов встретился с журналистами, где объявил, что договор на установку аттракциона уже заключен. Колесо 45-метровой высоты доставят в город, однако точных установок пока нет.