В сыктывкарском парке исчезнут аттракционы и появится колесо обозрения

Старые аттракционы в Кировском парке столицы Коми демонтируют. Это случится уже скоро — в 2023 году, сообщает “КомиОнлайн”.

Как заявили в городской мэрии, аттракционы в парке устарели не только технически, но и морально. В связи с этим реставрировать их не будут. После демонтажа планируется установить в парке колесо обозрения, а также новые развлечения, вроде аттракциона “Водный зорб”.