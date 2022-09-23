В Минобороны рассказали, работники каких организаций не подлежат частичной мобилизации

Работников некоторых организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации в России. Об этом рассказали в Минобороны. Согласно заявлению ведомства, решено не привлекать на военную службу в рамках частичной мобилизации работников отдельных отраслей с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям.

Речь идет об аккредитованных организациях, которые работают в области информационных технологий и задействованы в разработке, развитии, внедрении и сопровождении, а также обеспечения функционирования информационной инфраструктуры.