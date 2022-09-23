В Минобороны рассказали, работники каких организаций не подлежат частичной мобилизации

Работников некоторых организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации в России. Об этом рассказали в Минобороны.
Согласно заявлению ведомства, решено не привлекать на военную службу в рамках частичной мобилизации работников отдельных отраслей с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям.
Речь идет об аккредитованных организациях, которые работают в области информационных технологий и задействованы в разработке, развитии, внедрении и сопровождении, а также обеспечения функционирования информационной инфраструктуры.
Также не призовут тех, кто трудится в российских операторах связи, задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности сооружений связи, обработки даных и линий общего пользования РФ.
Здесь же числятся организации в сфере информации и лица, которые являются учредителями или редакцией и издателем зарегистрированного СМИ, вещателем телеканала, радио и задействованных в производстве и распространении продукции СМИ. Сюда же вошли банковские организации.
Основанием для освобождения от службы будут списки граждан, которые руководители организаций должны предоставить по установленной форме в Генштаб ВС РФ.