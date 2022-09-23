Клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов навсегда

Мобильный оператор Tele2 удваивает пакет интернета новым и действующим абонентам: каждые три месяца клиенты будут получать двойной пакет трафика при условии своевременной платы за тариф. Они свободны распоряжаться дополнительными гигабайтами по своему усмотрению, в том числе продавать на "Маркете" и делиться с друзьями.

В рамках специального предложения клиенты Tele2 получат в два раза больше интернета для общения и развлечений в сети. Компания удвоит пакет гигабайтов при своевременном внесении абонентской платы за тариф в течение трех месяцев подряд. Программа доступна действующим и новым абонентам на открытых для подключения тарифах: Premium, Black, "Мой онлайн+", "Мой онлайн" или "Мой разговор".