Родителей учащихся обеспечили наборами школьников

Жителям, обратившимся в общественные приемные "Единой России", оказывается необходимая поддержка.
Ежегодно в рамках партийной акции "Собери ребёнка в школу" помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. В связи с ростом числа обращений, депутатами "Единой России" в Коми было принято решение оказать адресную поддержку по заявкам, в том числе поступившим после окончания акции.
В Сыктывкаре наборы с канцелярскими принадлежностями вручили восьми семьям. Кроме того, в ближайшее время местные отделения Партии передадут школьные наборы семьям в Воркуте, Ухте, Усинске, Печоре, Усть-Куломском и Княжпогостском районах.
"Поддержку граждан Партия осуществляет не словом, а делом. В этой партийной акции каждый год участвуют депутаты "Единой России" всех уровней. Жители, обратившиеся в общественную приемную нашей Партии, могут быть уверены, что необходимая поддержка им будет оказана в полном объеме", – подчеркнула депутат Госсовета Коми, руководитель Региональной общественной приемной Партии Надежда Дорофеева.
"Желаю, чтобы ваши дети хорошо учились и радовали своими успехами. Я сам, как родитель школьника, знаю, насколько это важно!", – обратился к родителям учащихся депутат Совета города Сыктывкара Алексей Линков.
Напомним, что в преддверии учебного года Волонтерский центр партии также оказал помощь детям-школьникам, находящимся в пунктах временного размещения в Сыктывкаре и Ухте, а также помог жителям Донбасса, куда в составе гуманитарного груза были направлены рюкзаки и канцтовары для школьников. Руководитель регионального Волонтерского центра партии "Единая Россия".
"Учащиеся должны быть обеспечены всем необходимым. Вместе со школьными принадлежностями, без которых невозможен полноценный и качественный образовательный процесс, мы передали детям тепло сердец заботливых жителей республики", – отметила заместитель Секретаря Коми РО Партии Ольга Сычугова.
Отмечаем, что обеспечение качества, доступности и равных возможностей в получении образования – стратегическое направление народной программы партии "Единая Россия", определяющее будущее страны, а также успех и достойную жизнь граждан.
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