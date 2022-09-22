Родителей учащихся обеспечили наборами школьников

Жителям, обратившимся в общественные приемные "Единой России", оказывается необходимая поддержка.

Ежегодно в рамках партийной акции "Собери ребёнка в школу" помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. В связи с ростом числа обращений, депутатами "Единой России" в Коми было принято решение оказать адресную поддержку по заявкам, в том числе поступившим после окончания акции.

В Сыктывкаре наборы с канцелярскими принадлежностями вручили восьми семьям. Кроме того, в ближайшее время местные отделения Партии передадут школьные наборы семьям в Воркуте, Ухте, Усинске, Печоре, Усть-Куломском и Княжпогостском районах.

"Поддержку граждан Партия осуществляет не словом, а делом. В этой партийной акции каждый год участвуют депутаты "Единой России" всех уровней. Жители, обратившиеся в общественную приемную нашей Партии, могут быть уверены, что необходимая поддержка им будет оказана в полном объеме", – подчеркнула депутат Госсовета Коми, руководитель Региональной общественной приемной Партии Надежда Дорофеева.