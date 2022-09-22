Число зараженных COVID-19 в Коми приближается к 400 пациентам в день

На 22 сентября в Коми подтверждено еще 386 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф. Суточный прирост составил на 10 человек больше чем днем ранее. 39 человек госпитализированы. 552 пациента выздоровели. Летальных случаев нет.

Всего с начала пандемии вирус унес жизни 3 211 человек из Коми. Заболели в общей сложности 182 515 человек.