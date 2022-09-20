В перинатальном центре Коми запретили навещать пациентов

В Минздраве Коми рассказали об ограничениях, которые начали вводить в регионе из-за коронавируса. В частности, речь зашла о перинатальном центре, где уже запретили посещение пациентов, пишет БНК.

Сейчас в Коми на лечении находятся 67 детей с COVID-19. Шесть из них — новорожденные. В перинатальном центре уже введено ограничение на посещение сервисных палат, запрещены прогулки, свидания с пациентами, а также введен масочный режим.