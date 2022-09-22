В Коми завершились поиски мужчины, который попал в ДТП и пропал в лесу

В Вуктыле завершились поиски мужчины, который совершил ДТП, зашел в лес и пропал. Об этом сообщает "Комиинформ".

Как выяснилось, мужчина 1993 года рождения проехал 25-й километр дороги Вуктыл – Ухта, совершил ДТП в районе компрессорной станции, а потом зашел в лес и пропал. О просшествии сообщили в полицию, а правоохранители обратились в "Спас-Коми", чтобы найти пропавшего.