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В Коми завершились поиски мужчины, который попал в ДТП и пропал в лесу

В Коми завершились поиски мужчины, который попал в ДТП и пропал в лесу"Спас-Коми"

В Вуктыле завершились поиски мужчины, который совершил ДТП, зашел в лес и пропал. Об этом сообщает "Комиинформ".

Как выяснилось, мужчина 1993 года рождения проехал 25-й километр дороги Вуктыл – Ухта, совершил ДТП в районе компрессорной станции, а потом зашел в лес и пропал. О просшествии сообщили в полицию, а правоохранители обратились в "Спас-Коми", чтобы найти пропавшего.

Спасатели отправились на место, но никаких следов мужчины не нашли. На следующий день человек вышел из леса сам. Сейчас в инциденте разбирается полиция.

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