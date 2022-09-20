В Коми ищут мужчину, который зашел в лес и бесследно исчез

В районе Вуктыла ищут мужчину, который загадочно исчез в лесу. Об этом со ссылкой на отряд Спас-Коми сообщает Комиинформ.

Известно, что мужчина 1993 года рождения ехал на автомобиле по дороге Вуктыл-Ухта. Проехав 25-й километр он вышел из авто возле компрессорной станции №3 и зашел в лес, после чего бесследно исчез.