В Коми ищут мужчину, который зашел в лес и бесследно исчез

В районе Вуктыла ищут мужчину, который загадочно исчез в лесу. Об этом со ссылкой на отряд Спас-Коми сообщает Комиинформ.
Известно, что мужчина 1993 года рождения ехал на автомобиле по дороге Вуктыл-Ухта. Проехав 25-й километр он вышел из авто возле компрессорной станции №3 и зашел в лес, после чего бесследно исчез.
Об этом сообщили в ОМВД Вуктыла, а стражи порядка обратились за помощью к спасателям. На место выехал отряд Спас-Коми, который обследовал территорию, однако никаких следов мужчины найти не удалось.