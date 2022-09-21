Большинство дольщиков скандального дома на Стахановской в Сыктывкаре получили компенсацию

Большинство дольщиков скандального дома, который так и не достроили по улице Стахановской в Сыктывкаре, получили компенсационные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Коми.
Выплаты компенсаций начались месяц назад, 121 из 124 дольщиков застройщика-банкрота ООО «Вега» уже получили деньги. Еще 3 дольщика получат выплаты в ближайшее время.
Напомним, 2, 5 месяца назад в столице России состоялось заседание наблюдательного совета «Фонда развития территорий». Там спикеры обсудили судьбу сыктывкарцев, которые вложились в строительство дома по улице Стахановской. На заседании сделки по компенсациям «Фондом развития территорий» одобрили. Деньги будут выплачивать через «Фонд развития территорий» напрямую.
Всего выплатят свыше 260 миллионов рублей.
В Республике Коми дом на Стахановской считается единственным домом, который включен в Единый реестр проблемных объектов. Напомним, что планировалось построить семиэтажный дом площадью 4 932, 57 квадратных метров. Там должны были появиться 81 квартира-студия, 2 однокомнатные квартиры, 35 двухкомнатных квартир.