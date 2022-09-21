Большинство дольщиков скандального дома на Стахановской в Сыктывкаре получили компенсацию

Большинство дольщиков скандального дома, который так и не достроили по улице Стахановской в Сыктывкаре, получили компенсационные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Коми.

Выплаты компенсаций начались месяц назад, 121 из 124 дольщиков застройщика-банкрота ООО «Вега» уже получили деньги. Еще 3 дольщика получат выплаты в ближайшее время.