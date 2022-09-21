Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми медицинский вертолет приземлился прямо на дорогу

В Коми медицинский вертолет приземлился прямо на дорогуФото: "УДОРА ONLINE"

В Койгородском районе вертолету Санавиации пришлось приземляться прямо на дорогу. Воздушное судно забирало больных коронавирусом. Фото попали в соцсети.

Как сообщает БНК, вертолет сел, чтобы подобрать четверых пациентов. Их транспортировали в Республиканскую инфекционную больницу. Двое из них были амбулаторными больными. Остальные оказались пациентами Койгородской ЦРБ. Один из них подключен к аппарату ИВЛ и находится в тяжелом состоянии.

Напомним, коронавирус в Коми снова набирает обороты. В перинатальном центре республики уже запретили свидания с пациентами и прогулки. Там же введен масочный режим.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости