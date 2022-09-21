В Сыктывкаре подвели итоги выставки исторических миниатюр

Три лучших модели, определенные голосованием, собраны одним человеком.
В столице Коми подвели итоги выставки "Парад миниатюр". Жители и гости Сыктывкара участвовали в бесплатных мастер-классах для детей и взрослых, собирали стендовые модели и знакомились с исторической и современной военной техникой. Напомним, выставка была организована военно-исторической студией г. Сыктывкара и проходила в центре культурных инициатив "Югор".
"Выставка длилась месяц, должен отметить хорошую подготовленность площадки в центре "Югор". Много посетителей, по наплыву на мастер-классы видим, что интерес к этому виду творчества огромный. Подвели итоги голосования на приз зрительских симпатий. Отмечу, что жюри не экспертное и не конкурсная комиссия, голосовали зрители", – сообщил руководитель студии Иван Косторнов.
По результатам голосования посетителей выставки победителем стал Вадим Осокин. Большее количество голосов набрали три его модели в масштабе 1/35, а первое место заняла модель российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1.
Также были награждены следующие участники выставки, набравшие большое количество голосов: Михаил Иванов с моделью ЗИЛ-131 – советского и российского грузового автомобиля повышенной проходимости, производившегося на Московском автомобильном заводе имени Лихачёва (масштаб 1/35). Иван Кутявин, собравший Ил-2 – советский штурмовик времён Великой Отечественной войны, созданный в ОКБ-240 под руководством авиаконструктора Сергея Ильюшина (масштаб 1/48). Юрий Копчак с диорамой "Изюм", БТР-80А, 2022 год (масштаб 1/35).
Победа в грантовом конкурсе "Единой России" позволила привлечь к этому хобби большое число участников и сформировать в обществе значительный рост интереса к военному моделированию.
"Пришло заниматься очень много новых мальчишек. Видно, что они имеют технические способности и инженерный интерес. Работаем на "максималке" – у нас заняты все места. Будем прирастать инструментом и пространством, обговорим с "Югором" дополнительное время. Мы очень довольны взаимодействием с "Единой Россией". Чувствуется серьезный, системный подход и стремление участвовать в патриотическом воспитании молодежи. Ярким примером этого стала грантовая поддержка, которая для нас беспрецедентна", – подчеркнул Иван Косторнов.
Также на воскресных мастер-классах по моделированию увеличилось не только число посетителей, но и длительность занятий.
"Они выросли по времени в два раза. Для нас сейчас самое главное зафиксировать рост, не потерять этих ребят", – подтвердил Иван Косторнов.
Подводя итоги реализации проекта, депутат Совета города Сыктывкара Алексей Линков добавил, что на средства партийного гранта можно реализовать почти любой общественно-полезный замысел.
"Состоялась замечательная выставка. Само движение моделирования в Сыктывкаре масштабируется, а грант от партии "Единая Россия" способствует этому. В рамках этого проекта на средства гранта были закуплены сборные модели советской и российской военной техники для организации бесплатных мастер-классов по моделированию и привлечению детей к этому увлекательному занятию. Также грантом предусмотрены исторические уроки, на которых наставники будут подробно рассказывать детям про эту технику. Хочу подчеркнуть, что принять участие в грантовом конкурсе Партии может любой желающий, а для того чтобы выиграть, нужно просто любить свое дело и быть в него погруженным", – отметил Алексей Линков.
Отмечаем, что поддержка проектов, направленных на интересное и притягательное знакомство граждан с историческим наследием, осуществляется в Республике Коми в соответствии с направлением "Культура, история, традиции" народной программы партии "Единая Россия".
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