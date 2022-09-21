В Сыктывкаре подвели итоги выставки исторических миниатюр

Три лучших модели, определенные голосованием, собраны одним человеком.

В столице Коми подвели итоги выставки "Парад миниатюр". Жители и гости Сыктывкара участвовали в бесплатных мастер-классах для детей и взрослых, собирали стендовые модели и знакомились с исторической и современной военной техникой. Напомним, выставка была организована военно-исторической студией г. Сыктывкара и проходила в центре культурных инициатив "Югор".

"Выставка длилась месяц, должен отметить хорошую подготовленность площадки в центре "Югор". Много посетителей, по наплыву на мастер-классы видим, что интерес к этому виду творчества огромный. Подвели итоги голосования на приз зрительских симпатий. Отмечу, что жюри не экспертное и не конкурсная комиссия, голосовали зрители", – сообщил руководитель студии Иван Косторнов.

По результатам голосования посетителей выставки победителем стал Вадим Осокин. Большее количество голосов набрали три его модели в масштабе 1/35, а первое место заняла модель российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1.

Также были награждены следующие участники выставки, набравшие большое количество голосов: Михаил Иванов с моделью ЗИЛ-131 – советского и российского грузового автомобиля повышенной проходимости, производившегося на Московском автомобильном заводе имени Лихачёва (масштаб 1/35). Иван Кутявин, собравший Ил-2 – советский штурмовик времён Великой Отечественной войны, созданный в ОКБ-240 под руководством авиаконструктора Сергея Ильюшина (масштаб 1/48). Юрий Копчак с диорамой "Изюм", БТР-80А, 2022 год (масштаб 1/35).

Победа в грантовом конкурсе "Единой России" позволила привлечь к этому хобби большое число участников и сформировать в обществе значительный рост интереса к военному моделированию.