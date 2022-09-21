Представлены предложения в проект федеральной стратегии комплексной безопасности детей

Принятие стратегии — одно из положений народной программы партии "Единая Россия"

Стратегия комплексной безопасности детей должна стать действенным инструментом защиты жизни, здоровья, благополучия детей, объединить лучшие наработки в сфере детской безопасности, а также спрогнозировать риски, опередить их и сработать на профилактику, подчеркнула глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова на заседании комиссии с участием представителей Минпросвещения, Минздрава, МЧС, МВД, профильных ведомств, некоммерческих организаций и уполномоченных по правам ребенка.

"Растет количество преступлений в отношении детей. По данным Следственного комитета, в 2021 было возбуждено свыше 22 000 уголовных дел о преступлениях против детей — на 16,9% больше, чем годом ранее. Значимым остается количество преступлений, которые совершают школьники, студенты и дети, не достигшие возраста уголовной ответственности. Только за лето, по данным МЧС, утонуло 267 человек — это меньше на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, но все равно показатель достаточно высокий. В ДТП по итогам прошлого года погибли 554 ребенка, больше на 6,1%, несмотря на общее снижение количества аварий и пострадавших в них детей. Кроме того, в 2021 году количество детских самоубийств возросло на 37,4% по сравнению с 2020 годом — 753 случая. Остается стабильно высоким и выпадение детей из окон. За 6 месяцев 2021 года — более 640 случаев, каждый 11 смертельный. Ко всему этому добавляются иные риски для жизни и здоровья наших детей, связанные с увлечениями. Это деструктивные группы в соцсетях, интернет-травля. К примеру, в третьем квартале 2021 года резонансных случаев интернет-травли несовершеннолетних было на 43% больше, чем за весь 2020 год", — рассказала Анна Кузнецова.

В свою очередь первый замминистра просвещения Александр Бугаев отметил, что при разработке стратегии был учтен опыт регионов, которые первыми приняли соответствующие стратегические документы планирования. Среди них — Республики Бурятия и Коми, Иркутская, Ленинградская, Московская и Рязанская области.

Республика Коми уделяет самое пристальное внимание совершенствованию систем своевременного предупреждения актуальных угроз безопасности детей. Подробно об этом рассказала Замсекретаря Коми РО Партии, руководитель региональной Общественной приемной, председатель комитета по социальной политике Госсовета Коми Надежда Дорофеева.