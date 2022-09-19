"Это безопасно": эпидемиолог Коми посоветовала прививаться от ковида и гриппа одновременно

Заболеваемость COVID-19 в Коми растет с каждым днем: в Сыктывкаре на 19 сентября заболело 113 человек, это на 26 человек больше, чем в прошлый понедельник. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с главным внештатным эпидемиологом Коми Ниной Овчинниковой и узнал, насколько опасен новый штамм коронавируса и можно ли сейчас прививаться.
Как сообщила эпидемиолог, рост заболеваемости в сентябре был ожидаем. Главная причина — сезонность.
“В прошлом году мы заметили, что у коронавируса есть такая приверженность к определенным периодам, как у всех респираторных заболеваний. Учитывается и то, что в летний период многие уезжают за границу и оттуда привозят вирус. В Европе рост заболеваемости наблюдается на два месяца раньше, чем в России. У них пик был в апреле-мае, сейчас он пришел к нам. В основном завоз к нам идет из Турции. Еще сейчас снова открылись учебные заведения, а это высокая скапливаемость населения, благоприятная для распространения вируса”, — прокомментировала эпидемиолог.
Сейчас в России активен штамм коронавируса омикрон БА.4 и БА.5. Они безопаснее штамма “Дельта”, но гораздо заразнее.
“Омикрон слабее штамма, который был в самом начале пандемии. Но этот уханьский вирус был менее контактым, чем новый штамм. У новых вирусов очень низкая летальность, тогда как “Дельта” уносила очень много жизней. Инкубационный период у нового штамма снизился всего до пяти дней”, — отметила Нина Овчинникова.
Как советует главный внештатный эпидемиолог Республики Коми, единственный надежный способ защиты от вируса — вакцинация.
“Смысл вакцинации — это профилактика, чтобы, если вдруг вы заболели, лечение проходило без осложнений. У нас, к сожалению, уровень вакцинации ниже 60%. Потому что многие вакцинируются не с целью защиты от ковида, а по другим причинам: поехать на курорт, по работе требуют и так далее. Еще мы столкнулись с тем, что многие родственники отговаривают своих пожилых мам, пап, бабушек, дедушек от вакцинации. Я считаю, это аморально. Они таким образом берут ответственность за чужую жизнь”, — сообщила врач.
С этого года минздрав рекомендует делать одновременно две прививки: от гриппа и от ковида.
“Это абсолютно безопасно. Только это надо делать либо в один день: сразу прививку и от гриппа, и от ковида, либо только через месяц. Вакцинация защищает от острых респираторных заболеваний. Я сама каждый год вакинируюсь. Мы заметили, что у молодых людей после прививки поднимается высокая температура и озноб, у взрослых такого нет”, — ответила Нина Овчинникова.
Еще один способ защитить себя от коронавируса — носить маски в общественных местах.
“Соблюдайте масочный режим, где много людей. Маски рекомендуется использовать только медицинские. Они прошли все испытания. Помните, их нужно менять каждые два часа. Многоразовые тканевые маски, тоже необходимо менять через два часа использования. Респираторные обладают большей защитой, но ее нужно использовать, когда кто-то болеет в семье. А так у нас масочный режим никто не отменял, он сохраняется там, где много людей”, — прокомментировала эпидемиолог.
Также Нина Овчинникова отметила, что при первых признаках насморка следует оставаться дома.
“Заметили насморк, температуру небольшую — не надо идти на работу или учебу, оставайтесь дома, вызовите врача. Если у вас ковид, самоизолируйтесь: не ходите по магазинам, не занимайтесь самолечением!”, — отметила врач.
По словам врача, коронавирус со временем может стать еще слабее.
“Коронавирусы всегда были, просто мы их не умели определять. Заболевание протекало по типу ОРЗ. Есть надежда победить его либо он уйдет в сезонность. Ковид хочет себя сохранить, как вид, поэтому он преобразуется в легкую форму. При первой вспышке мы не видели сезонности. Это очень пугало”, — заключила Нина Овчинникова.