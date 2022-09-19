"Это безопасно": эпидемиолог Коми посоветовала прививаться от ковида и гриппа одновременно

Заболеваемость COVID-19 в Коми растет с каждым днем: в Сыктывкаре на 19 сентября заболело 113 человек, это на 26 человек больше, чем в прошлый понедельник. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с главным внештатным эпидемиологом Коми Ниной Овчинниковой и узнал, насколько опасен новый штамм коронавируса и можно ли сейчас прививаться.

Как сообщила эпидемиолог, рост заболеваемости в сентябре был ожидаем. Главная причина — сезонность.

“В прошлом году мы заметили, что у коронавируса есть такая приверженность к определенным периодам, как у всех респираторных заболеваний. Учитывается и то, что в летний период многие уезжают за границу и оттуда привозят вирус. В Европе рост заболеваемости наблюдается на два месяца раньше, чем в России. У них пик был в апреле-мае, сейчас он пришел к нам. В основном завоз к нам идет из Турции. Еще сейчас снова открылись учебные заведения, а это высокая скапливаемость населения, благоприятная для распространения вируса”, — прокомментировала эпидемиолог.

Сейчас в России активен штамм коронавируса омикрон БА.4 и БА.5. Они безопаснее штамма “Дельта”, но гораздо заразнее.