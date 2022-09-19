В Коми мужчина остановил машину на оживленной дороге и умер

В Ухте произошел трагический случай на дороге: водитель умер прямо за рулем своей машины. Об этом сообщает информационная программа "День".
По информации очевидцев, это случилось 19 сентября на перекрестке улиц Оплеснина и Октябрьская. На видео можно понять, что мужчина успел остановить автомобиль, избежав ДТП.
По информации Следственного комитета, за рулем Нивы был 53-летний местный житель. Предварительно, смерть наступила из-за сердечной недостаточности. Проводится проверка.
Напомним, днем ранее еще один инцидент с погибшим на дороге произошел на 27 километре трассы Ухта-Сыктывкар. Возле поселка Веселый Кут водитель сбил лося и погиб.