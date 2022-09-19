Суд над Михаилом Порядиным в Сыктывкаре отложили из-за его болезни

Михаила Порядина обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, к тому же в крупном размере и отмывании этих денег. Он арестован до февраля 2023 года.

Среди других фигурантов дела — один из поручителей фонда Патриот Николай Игнатьев, обвиняемый по тем же статьям. Третий фигурант дела — экс-полит технолог бывшего главы региона Максим Минеев. Два последних фигуранта, в отличие от Порядина, сейчас на свободе.

В целом в результате мошеннических действий «команды» со счетов фонда списали 85 миллионов рублей, которые позже осели в карманах фигурантов.