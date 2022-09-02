Экс-руководителю администрации главы Коми Михаилу Порядину добавили обвинение

Бывшему руководителю администрации главы Коми и остальным фигурантам дела вменяют еще одну уголовную статью. Об этом сообщает БНК.

Изначальное обвинение было по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Как считает следствие, Порядин и еще группа лиц с 2018 по 2020 год похитили 190 миллионов рублей. Эти деньги поступили в благотворительный фонд “Патриот”, а затем оказались “в карманах”.