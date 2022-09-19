Сыктывкарский стрит-арт художник превратил старый тепловой пункт в искусство

Столичный художник Максим Умпелев украсил город в стиле стрит-арт: в Сыктывкаре появился старый тепловой пункт в красках осени. Об этом рассказал общественник Станислав Штралер.
Старое здание на улице Коммунистической теперь раскрашено в граффити теплых оттенков: желтого и оранжевого. На рисунке художник изобразил лису, ноги в кроссовках, банку варенья и растение. В целом картина навевает мысли об атмосфере теплой золотой осени.
Кстати, совсем скоро в этом же районе откроется новый сквер, о чем также сообщил Станислав Штралер.
Напомним также, что скоро в парке имени Кирова демонтируют старые аттракционы. Как заявили в городской мэрии, они устарели не только технически, но и морально. В связи с этим реставрировать их не будут. После демонтажа планируется установить в парке колесо обозрения.