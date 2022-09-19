В Коми волки утащили собаку прямо из центра села

Ночью 19 сентября в Усть-Куломе объявились волки. Хищники забрели прямо в центр села и утащили собаку со двора частного дома. Об этом жители Коми сообщили в социальных сетях.

По словам автора сообщения, это случилось на улице Строителей, 2. В посте можно увидеть фото, где запечатлены жуткие следы ночного вторжения. Автор также отметила, что уже обратилась в администрацию, чтобы там приняли меры, а также посоветовала односельчанам прятать животных на ночь.