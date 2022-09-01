В Коми родителям девочки, которую загрыз волк, выплатят три миллиона рублей

Семье 14-летней девочки из села Едва заплатят три миллиона рублей. Такую компенсацию назначил суд столицы Коми. Решение поддержано Верховным судом. Напомним, эта страшная трагедия произошла в начале августа 2019 года. В тот роковой день школьница отправилась в местный магазин, но назад уже не вернулась. Когда отец заподозрил неладное и пошел ее искать, он нашел лишь ее изуродованное тело.

По результатам экспертиз выяснилось, что девочка стала жертвой нападения волка. В селе долгое время проводились облавы, но достоверно ли поймали того самого зверя, спорят до сих пор. Считается, что зверь был травмирован и не мог охотиться сам, поэтому и напал на человека.