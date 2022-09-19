Жительница Коми спела с Еленой Ваенгой на шоу "Голос 60+"

Вероника Илянина из Ухты выступила на телеэкранах страны в шоу "Голос 60+". Эфир вышел на Первом канале 18 сентября.
Выступление 60-летней жительницы Коми оценивали Игорь Корнелюк, Елена Ваенга, Александр Малинин и Валерий Сюткин. На «слепом прослушивании» Вероника спела песню "Как за Доном за рекой", чем зацепила певицу Елену Ваенгу. А во время второго выступления наставница ухтинки даже вышла с ней на сцену и подпевала.
Отметил Веронику и Игорь Корнелюк, сказав, что у нее звонкий и молодой голос. Таже ухтинку похвалил Влерий Сюткин.
В финале эфира жительница Коми оказалась последним членом команды Елены Ваенги и прошла дальше.
Вероника Илянина оказалась не первым жителем Коми, который попал на передачу "Голос 60+". В 2021 году на шоу выступала 75-летняя Людмила Осадчук, которая оказалась в команде Олега Газманова, но до финала дойти ей не удалось.