Жительница Коми спела с Еленой Ваенгой на шоу "Голос 60+"

Вероника Илянина из Ухты выступила на телеэкранах страны в шоу "Голос 60+". Эфир вышел на Первом канале 18 сентября. Выступление 60-летней жительницы Коми оценивали Игорь Корнелюк, Елена Ваенга, Александр Малинин и Валерий Сюткин. На «слепом прослушивании» Вероника спела песню "Как за Доном за рекой", чем зацепила певицу Елену Ваенгу. А во время второго выступления наставница ухтинки даже вышла с ней на сцену и подпевала.

Отметил Веронику и Игорь Корнелюк, сказав, что у нее звонкий и молодой голос. Таже ухтинку похвалил Влерий Сюткин.