В шоу «Голос 60+» примет участие сыктывкарка

10 сентября в эфир Первого канала вышел выпуск шоу «Голос 60+». В нем приняла участие 75-летняя сыктывкарка Людмила Осадчук, которая исполнила песню «Parlami d’amore, Mariù».

Выступала жительница Коми в слепых прослушиваниях. Так наставники шоу заполняли вакантные места в своих командах. В число самих наставников входят Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле и Стас Намин.

Людмила Осадчук

Уже под конец выступления сыктывкарки к ней повернулся Олег Газманов, в команду которого и вошла Людмила Осадчук. После женщина призналась, что не ожидала, что именно Олег Газманов оценит ее выступление на итальянском языке. Людмила рассказала, что считает своего наставника харизматичным мужчиной и надеется многому у него научиться.

Сама Людмила Осадчук родилась в Батуми, а после педагогического института в Таганроге попала по распределению в Коми. В Сыктывкаре она 50 лет отработала преподавателем музыки в педагогическом колледже.

Дальше наставники, у каждого из которых по пять конкурсантов, оставят в своих командах двух лучших вокалистов, которые и станут финалистами шоу. Выпуск с Людмилой Осадчук можно посмотреть ЗДЕСЬ.