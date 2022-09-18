В Эжвинской поликлинике появятся молодые специалисты

В 2022 году в Эжвинской районной поликлинике появились четыре терапевта, и совсем скоро медколлектив пополнится еще одним врачом — онкологом. Об этом сообщает “БНК”.

До конца этого года Эжвинская поликлиника примет к себе еще нескольких специалистов: анестезиолога-реаниматолога, двух неврологов, терапевта, и уролога.