В Эжвинской поликлинике появятся молодые специалисты

В 2022 году в Эжвинской районной поликлинике появились четыре терапевта, и совсем скоро медколлектив пополнится еще одним врачом — онкологом. Об этом сообщает “БНК”.
До конца этого года Эжвинская поликлиника примет к себе еще нескольких специалистов: анестезиолога-реаниматолога, двух неврологов, терапевта, и уролога.
Напомним, портал “Про Город сыктывкар” писал о том, что жители Эжвы с пяти утра были вынуждены занимать очередь к травматологу.
По целевому договору с Эжвинской поликлиникой в медицинских вузах Коми обучаются 38 студентов. Скоро они могут пополнить ряды медработников больницы.