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В Эжвинской поликлинике появятся молодые специалисты

В Эжвинской поликлинике появятся молодые специалистыФото их архива "Про Город Сыктывкар"

В 2022 году в Эжвинской районной поликлинике появились четыре терапевта, и совсем скоро медколлектив пополнится еще одним врачом — онкологом. Об этом сообщает “БНК”.

До конца этого года Эжвинская поликлиника примет к себе еще нескольких специалистов: анестезиолога-реаниматолога, двух неврологов, терапевта, и уролога. 

Напомним, портал “Про Город сыктывкар” писал о том, что жители Эжвы с пяти утра были вынуждены занимать очередь к травматологу. 

По целевому договору с Эжвинской поликлиникой в медицинских вузах Коми обучаются 38 студентов. Скоро они могут пополнить ряды медработников больницы.

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