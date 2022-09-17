В Сыктывкаре перекрыли одну из улиц

Движение по улице Красных партизан ограничили на половину проезжей части в районе дома № 118/1 по Октябрьскому проспекту до перекрестка с улицей Юхнина. Причиной ограничений стали аварийные работы, которые продлятся до 23 сентября.

Напомним, недавно в Сыктывкаре подвели промежуточные итоги дорожной кампании. И данные не внушают особого оптимизма: больше половины участков все еще готовы лишь на половину или меньше. При этом все работы должны завершиться 30 сентября, как было указано в контракте.