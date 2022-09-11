В Сыктывкаре подвели итоги дорожной кампании за прошедшую неделю

В Столице Коми подходит к завершению кампания по ремонту дорог. Об итогах за минувшую неделю отчитались в МКП "Дорожное хозяйство".

По информации дорожников, процент работ отражает состояние готовности работ на 9 сентября. Как видно из списка, некоторые участки готовы или почти завершены.