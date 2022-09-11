В Сыктывкаре подвели итоги дорожной кампании за прошедшую неделю

В Столице Коми подходит к завершению кампания по ремонту дорог. Об итогах за минувшую неделю отчитались в МКП "Дорожное хозяйство".
По информации дорожников, процент работ отражает состояние готовности работ на 9 сентября. Как видно из списка, некоторые участки готовы или почти завершены.
- 99% (0%)- Нагорный проезд (работы завершены)
- 99% (0%) - Пушкинский проезд (работы завершены)
- 97% (0%)- Сысольское шоссе
- 95% (0%)- улица Маегова
- 95% (+5%) - ул. Трудовая
- 95% (+5%) - ул. Магистральная
- 80% (+10%) - подъезд к зверохозяйству
- 62% (+4%) - улица Куратова
- 60% (+5%) ул. Олега Кошевого (п.г.т. Выльтыдор)
- 60% (+5%) - ул. Судостроительная (п.г.т. Краснозатонский)
- 45% (0%) - ул. Охотничья (п.г.т. В. Максаковка)
- 22% (+0,5%) - ул. Индустриальная.
Впрочем, данные не внушают особого оптимизма, ведь львиная доля участков готова лишь на половину или меньше. На улице Индустриальной и вовсе выполнена только одна пятая часть работ. При этом все работы должны завершиться 30 сентября, как было указано в контракте.