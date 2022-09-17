В Коми увеличат выплаты ветеранам тыла

Участника Великой отечественной войны и труженикам тыла в Коми повысят выплаты ко Дню Победы. Об этом говорится в постановлении министерства соцтруда региона.
Согласно документу, в 2023-2024 годах предлагается установить ежегодную выплату в размере пяти тысяч рублей. Она предназначается для тех, кто работал в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев. Также выплаты положены тем, кто имеет ордена и медали за труд.
После 2025 года предлагается повысить выплату до 7000 рублей. Сейчас ветеранам положена выплата в размере 3-х тысяч.
Напомним также, ранее ежегодную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны предложили установить в сумме 75 тыс. рублей.