В Коми увеличат выплаты ветеранам тыла

Участника Великой отечественной войны и труженикам тыла в Коми повысят выплаты ко Дню Победы. Об этом говорится в постановлении министерства соцтруда региона.

Согласно документу, в 2023-2024 годах предлагается установить ежегодную выплату в размере пяти тысяч рублей. Она предназначается для тех, кто работал в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев. Также выплаты положены тем, кто имеет ордена и медали за труд.