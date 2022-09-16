Единороссы проработают законодательные изменения деятельности "наливаек"

Изменения коснутся минимального расстояния до многоквартирных домов и объектов транспортной инфраструктуры, а также площади торговых точек. Актуализация законодательства не повлечет ущемления прав добросовестных предпринимателей на осуществление торговой деятельности.
В Общественной палате Коми обсудили варианты регулирования деятельности организаций, работающих под видом общепитов и продающих алкоголь в ночное время. К выработке конструктивных решений в этой части подключились единороссы, представители органов исполнительной власти, контролирующих и надзорных ведомств, администрации Сыктывкара, а также общественных объединений. Модератором встречи была заместитель председателя Общественной палаты республики Галина Лапшина.
"Подчеркну, что наши усилия не направлены на регулирование сферы розничной продажи алкоголя, а коснутся только общепита, при этом не крупных заведений, а так называемых "наливаек". На улицах наших городов мы видим засилье точек продажи алкоголя. Наша задача, как законодателей – создать условия для соблюдения баланса между соблазном употребления спиртного и социально-одобряемым поведением, формировать культуру питья, а также регулировать алкогольный рынок с точки зрения мест и формата его продажи", – отметил заместитель председателя Госсовета, руководитель фракции партии "Единая Россия" Сергей Артеев.
Необходимость проведения обсуждения назрела, в том числе из-за поступления множественных обращений граждан и предпринимателей в адрес депутатов "Единой России" и контрольных ведомств. Обеспокоенность подтверждается статистикой, которую озвучил заместитель начальника управления МВД России по городу Сыктывкару, подполковник полиции Дмитрий Гвызин.
"За 2022 год нам поступило 1226 сообщений о различного рода происшествиях в развлекательных заведениях города (кафе, бары, рестораны, ночные клубы). Для сравнения, в 2021 году – всего 870. По результатам возбуждено 46 уголовных дел, в прошлом году – 23. Составлено 244 протокола об административных правонарушениях, в прошлом году – 196", – сказал он.
Дмитрий Гвызин добавил, что наибольшее число происшествий связано с деятельность трех популярных в столице Коми точек по продаже алкогольной продукции и рассказал о появлении очередной, работающей до двух часов ночи.
"Заходишь в помещение, барная стойка – с левой стороны один маленький столик. Формально они числятся как общепит, но на самом деле мы видим, что это абсолютно не так", – проккоментировал Дмитрий Глызин.
Все участники встречи высказались о необходимости ужесточения правил продажи алкоголя в "наливайках". По итогам обсуждения стороны выработали конкретные предложения, ряд которых депутаты фракции "Единая Россия" планируют реализовать в виде законодательной инициативы.
"В первую очередь в рамках муниципальных полномочий рассматривается возможность увеличения расстояния между объектами общепита и многоквартирными домами, а также объектами транспортной инфраструктуры (авто- и жд-вокзалы)", – рассказал Сергей Артеев.
Он добавил, что в рамках регионального законодательства планируется скорректировать площадь залов для посетителей.
"После того, как специалисты профильного министерства и иных регулирующих ведомств проведут подробный анализ текущего положения, мы будем точно понимать, какие меры можно принять", – дополнил Сергей Артеев.
В настоящее время закон ограничивает розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, которые расположены в многоквартирных жилых домах или на прилегающих территориях, если площадь такого заведения не превышает 30 квадратных метров (20 квадратных метров – на федеральном уровне).
Руководитель фракции "Единой России" также сообщил, что ведется работа с общественным мнением.
"Проводим опросы на предмет продажи алкоголя в ночное время. При этом более 60% респондентов категорически против этого. Тем не менее, мы выступаем за то, что общество должно высказаться более открыто. Также планируем с учетом мнения наших избирателей составить рейтинг общественных мест, который поможет гражданам избегать опасных заведений", – добавил Сергей Артеев.
Член Президиума Регионального политсовета, Председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Коми Степан Чураков подчеркнул, что налоговая прибыль от сбыта алкоголя не должна быть препятствием для регулирования работы соответствующих точек продаж.
"Да, конечно, для региона сумма сборов и акцизов лицензируемой алкогольной деятельности составляет примерно 2 млрд рублей, но новые меры по администрированию локаций для недобросовестного общепита в так называемых "наливайках" и "кафетериях" давно назрели", – сказал Степан Чураков.
"Мы обозначили проблемы и озвучили различного рода предложения. Городу предложено рассмотреть местные вопросы. В свою очередь депутатам Госсовета, знающим остроту проблемы, рекомендовано проработать региональные законодательные изменения. Также мы зафиксировали множественные предложения от присутствующих о том, что можно сделать на федеральном уровне. Планируем, что эти идеи будут реализованы в виде предложений о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты, – отметила, подводя итоги рассмотрения вопроса на круглом столе, заместитель председателя Общественной палаты республики Галина Лапшина.
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