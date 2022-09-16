Единороссы проработают законодательные изменения деятельности "наливаек"

Изменения коснутся минимального расстояния до многоквартирных домов и объектов транспортной инфраструктуры, а также площади торговых точек. Актуализация законодательства не повлечет ущемления прав добросовестных предпринимателей на осуществление торговой деятельности.

В Общественной палате Коми обсудили варианты регулирования деятельности организаций, работающих под видом общепитов и продающих алкоголь в ночное время. К выработке конструктивных решений в этой части подключились единороссы, представители органов исполнительной власти, контролирующих и надзорных ведомств, администрации Сыктывкара, а также общественных объединений. Модератором встречи была заместитель председателя Общественной палаты республики Галина Лапшина.

"Подчеркну, что наши усилия не направлены на регулирование сферы розничной продажи алкоголя, а коснутся только общепита, при этом не крупных заведений, а так называемых "наливаек". На улицах наших городов мы видим засилье точек продажи алкоголя. Наша задача, как законодателей – создать условия для соблюдения баланса между соблазном употребления спиртного и социально-одобряемым поведением, формировать культуру питья, а также регулировать алкогольный рынок с точки зрения мест и формата его продажи", – отметил заместитель председателя Госсовета, руководитель фракции партии "Единая Россия" Сергей Артеев.

Необходимость проведения обсуждения назрела, в том числе из-за поступления множественных обращений граждан и предпринимателей в адрес депутатов "Единой России" и контрольных ведомств. Обеспокоенность подтверждается статистикой, которую озвучил заместитель начальника управления МВД России по городу Сыктывкару, подполковник полиции Дмитрий Гвызин.