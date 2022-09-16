Сыктывкарцы о случае со школьниками, на которых напал мужчина: "Детей воспитывать надо!"

В Сыктывкаре подростки рассказали, как незнакомый мужчина агрессивно выгонял их со двора, ругался матом, одного из них он толкнул, а другим угрожал расправой. Этот инцидент стали обсуждать в соцсетях. Портал “Про Город Сыктывкар” приводит комментарии.

Напомним, 11 сентября на улице Папанина на детской площадке группа подростков играла в мяч. Через какое-то время на улицу выбежал мужчина и набросился на детей. Незнакомец попал на видео.

“Вы видели нынешнюю молодёжь? Волосы под мышками не растут, а разговаривают как будто лет семь отсидели! Мат-перемат, кошмар ! Судят этого мужика? Детей воспитывайте! Дома они все ангелы, а на улице в быдло превращаются! Быдло хоть ответить может, а эти в сторону посылают и убегают, паразиты! Как интернет не открой, вечно жалуются на них! Где родители-то?” — написал Евгений Карпушенков.