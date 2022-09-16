Сыктывкарцы о случае со школьниками, на которых напал мужчина: "Детей воспитывать надо!"

В Сыктывкаре подростки рассказали, как незнакомый мужчина агрессивно выгонял их со двора, ругался матом, одного из них он толкнул, а другим угрожал расправой. Этот инцидент стали обсуждать в соцсетях. Портал “Про Город Сыктывкар” приводит комментарии.
Напомним, 11 сентября на улице Папанина на детской площадке группа подростков играла в мяч. Через какое-то время на улицу выбежал мужчина и набросился на детей. Незнакомец попал на видео.
“Вы видели нынешнюю молодёжь? Волосы под мышками не растут, а разговаривают как будто лет семь отсидели! Мат-перемат, кошмар ! Судят этого мужика? Детей воспитывайте! Дома они все ангелы, а на улице в быдло превращаются! Быдло хоть ответить может, а эти в сторону посылают и убегают, паразиты! Как интернет не открой, вечно жалуются на них! Где родители-то?” — написал Евгений Карпушенков.
“Значит, было за что! Подростки сейчас такие, что ремня им очень не хватает. Если бы ребята были правильно воспитаны, то не стали бы выкладывать видео, и тем более снимать. Это будущие мужчины, а не нытики!”, — прокомментировала Татьяна Щурок.
“С вами по-другому нельзя. Шли бы к себе во двор или домой и там бы тусовались. А теперь “ой, мамочка, меня дядя обидел”. Как хамить, так вы большие”, — ответил Анатолий Серов.
Среди сыктывкарцах, которые обсуждали инцидент, были и те, которые встали на защиту подростков.
“Как не стыдно говорить такие гадости про детей? Это нормально, когда взрослые мужики кидаются на мальчишек, а неадекватные бабки заламывают им руки? Конкретно в этом случае дети пришли на оборудованную площадку поиграть в мяч, позаниматься на турниках. У нас в Орбите мало таких площадок. Куда им идти? Что вам не хватает? Убийств, разбоя, грабежей, как в 90-е?! Адреналина охота? Заявления пишут на детей, которые на турнике висят и мяч отбивают. Пишите в администрацию лучше, чтоб площадки обустроили”, — написала Анастасия Ульнырова.
“Почему если вы встретили каких-то ненормальных людей, то все такие? Мы сидели никого не трогали, играли на площадке, тут вдруг вышла женщина с собакой, собака начала бегать и кусать нас и мячик. Мы подошли, вежливо попросили убрать собаку или хотя бы одеть на нее намордник какой-нибудь, на что нам ответили "вызывайте полицию , мы испортили ваше имущество, но собаку убирать не будем". И потом вылезает этот мужик, ничего не сказав, начинает лезть и крыть матом нас, мол, какие мы плохие”, — отметил Максим Гошанов.