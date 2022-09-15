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В Сыктывкаре мужчина накинулся на подростков, угрожал им расправой и попал на видео

В Сыктывкаре мужчина накинулся на подростков, угрожал им расправой и попал на видеоСкрин с видео очевидца

В Сыктывкаре мужчина угрожал расправой школьникам. По словам подростков, он толкнул одного из них и хотел избить остальных. Инцидент попал на видео. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” поговорил с Тимофеем, на которого накинулся неизвестный, и его матерью Ольгой Носовой.

11 сентября группа школьников 12-15 лет играли в одном из дворов на улице Папанина. Ребята облюбовали место из-за баскетбольной площадки и часто “тусовались” в этом месте. В районе 15:00 во двор вышел мужчина и начал толкать мальчиков и кричать.

“Дней пять назад этот мужчина уже сделал нам замечание. Ну как замечание? Просто наорал на нас. А на этот раз он выбежал на улицу с криками и матами, толкнул меня так сильно, что я упал”, —  поделился подросток Тимофей Носов.

Мужчина обвинял школьников в том, что они “гадят” на территории двора. По словам подростков, сыктывкарец пригрозил им расправой.

“Мы ничего не ломали, не мусорили. Мы просто играли в баскетбол. Как вдруг выбежал этот мужик и начал на нас орать. Я очень испугался. В перепалку с ним никто из нас не вступал. Мало ли, что он может нам сделать”, — прокомментировал Тимофей.

Буйному мужчине удалось взять свое и разогнать подростков с площадки.

“Возле этих домов собирается не одна кампания. Именно эти ребята не распивают алкоголь, они просто играли мячом. И почему именно на них надо было срываться этому мужичку — я не понимаю. Неужели раньше никто во дворах не играл мячом?” — возмущается мама Тимофея Ольга Носова.

Ольга Носова намерена обратиться в полицию.

“Сейчас он пока просто угрожал и толкнул моего 13-летнего сына, а потом, кто знает, что ему в голову взбредет”, — заключила Ольга.

Видео, как мужчина кричит на подростков смотрите в телеграм-канале. 

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