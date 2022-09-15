В Сыктывкаре мужчина накинулся на подростков, угрожал им расправой и попал на видео

В Сыктывкаре мужчина угрожал расправой школьникам. По словам подростков, он толкнул одного из них и хотел избить остальных. Инцидент попал на видео. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” поговорил с Тимофеем, на которого накинулся неизвестный, и его матерью Ольгой Носовой.

11 сентября группа школьников 12-15 лет играли в одном из дворов на улице Папанина. Ребята облюбовали место из-за баскетбольной площадки и часто “тусовались” в этом месте. В районе 15:00 во двор вышел мужчина и начал толкать мальчиков и кричать.

“Дней пять назад этот мужчина уже сделал нам замечание. Ну как замечание? Просто наорал на нас. А на этот раз он выбежал на улицу с криками и матами, толкнул меня так сильно, что я упал”, — поделился подросток Тимофей Носов.

Мужчина обвинял школьников в том, что они “гадят” на территории двора. По словам подростков, сыктывкарец пригрозил им расправой.