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Две школы в Коми закрыли на карантин

Две школы в Коми закрыли на карантинГазета "Заря"

В Троицко-Печорске ввели школьный карантин. Закрыты уже два учебных заведения. Об этом сообщает газета "Заря".

Ограничения ввели в школе №1 в Южном квартале, а также в основной общеобразовательной школе. Предполагается, что карантин продлится до 22 и 23 сентября соответственно. Старшеклассники первой школы перешли на дистанционную форму обучения.

Как отметили в пресс-службе администрации города, за месяц, с 13 августа по 13 сентября, заболели 105 жителей. 72 из них  дети или подростки. Возраст несовершеннолетних в основном от 7 до 14 лет.

Напомним, в Коми вскоре могут вернуть масочный режим. Об этом порталу заявил республиканский опер штаб по противодействию распространению COVID-19. Вопрос сейчас прорабатывается.

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