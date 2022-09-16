Две школы в Коми закрыли на карантин

В Троицко-Печорске ввели школьный карантин. Закрыты уже два учебных заведения. Об этом сообщает газета "Заря". Ограничения ввели в школе №1 в Южном квартале, а также в основной общеобразовательной школе. Предполагается, что карантин продлится до 22 и 23 сентября соответственно. Старшеклассники первой школы перешли на дистанционную форму обучения.

Как отметили в пресс-службе администрации города, за месяц, с 13 августа по 13 сентября, заболели 105 жителей. 72 из них дети или подростки. Возраст несовершеннолетних в основном от 7 до 14 лет.