Настройки для покупки новостройки: выберите ипотеку и квартиру в "СКАТе" на своих условиях

"СКАТ" объявил о старте новой программы, которая поддерживает тех, кто не успел решить квартирный вопрос в непростых экономических условиях, и делает квартиры в жилых комплексах "Русская роща" и "Платон" ещё доступнее.

1. Снижение ставки на один или два года.

По семейной ипотеке в первый год ставка будет от 0,1% (если выбрали два года, то 0,8 %), а в дальнейшем — 5,7%. В рамках льготной ипотеки в первый год ставка составит 1,6% (если выбрали два года — 3,7%), в последующие годы — 6,7%.

Этот вариант подходит тем, кто хочет экономить первое время на платежах, а затем вносить досрочные платежи и быстрее закрывать жилищный кредит.

2. Снижение ставки на весь срок ипотеки до 5%.

Такой вариант выгоден для тех, кто покупает квартиру для жизни и не планирует торопиться с закрытием ипотеки.

Специальные условия кредитования заметно облегчат покупку жилья и позволят существенно сэкономить, так как заметно снизится переплата банку по процентам. Направить эти деньги можно на ремонт в новой квартире, оплату аренды жилья до переезда и другие цели.



Рассмотрим на конкретном примере: покупка "евродвушки" в ЖК "Русская роща" по цене 3,8 млн рублей (первоначальный взнос — 20%, ипотека на 20 лет).

Льготная ставка на новострой 6,7%:

— ежемесячный платеж — 23 025 рублей;

— переплата по процентам — 2,5 млн рублей.

Субсидированная "СКАТом" семейная ставка 0,1% на новострой:

— ежемесячный платеж — 12 794 рублей в первый год и 16 407 рублей в дальнейшем;

— переплата по процентам — 1,9 млн рублей.

Субсидированная "СКАТом" льготная ставка 1% на весь срок:

— ежемесячный платеж — 17 599 рублей;

— переплата по процентам — 0,4 млн рублей.

Успейте воспользоваться удобной программой, которая экономит ваши деньги. "СКАТ "поможет выбрать продукт того банка, который вам комфортнее, проконсультироваться по размеру ставки и ежемесячного платежа, подобрать индивидуальные условия именно для вас.

Персональный специалист по недвижимости бесплатно сопроводит всю сделку:

— расскажет об ипотеке с господдержкой и субсидированием от 0,1%, программе trade-in и рассрочке под 0%;

— поможет подобрать ипотечную программу и оформить заявку в банк;

— поможет решить вопросы с использованием маткапитала и других субсидий;

— проконсультирует и забронирует понравившуюся вам квартиру.

Офисы “СКАТа”:

— ЖК “Русская роща”, улица Морозова, 200

— ЖК “Луч”, улица Тентюковская, 333

Телефон: 8(8212) 28-84-55.

Акция "Настройки для покупки новостройки" для ЖК "Русская роща" действует с 12.09.2022 г. по 30.11.2022 г., для ЖК "Платон" с 12.09.2022 г. по 31.12.2022 г.

Акция доступна по программам от Сбербанка и ВТБ. Срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком и при приобретении жилья у застройщика. Условия: валюта — рубли РФ, сумма ипотеки от 300 тыс. рублей до 6 млн рублей; ПВ — от 15%.

Предложения не суммируются с другими дисконтами банков. Банки вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Сумма выгоды не суммируется с другими действующими акциями застройщика. Расчёт процентных ставок и ежемес. платежа производится специалистом по работе с недвижимостью в офисе продаж жилья от застройщика на основании кредитного калькулятора и приложения к договору между Банками и ООО "Специализированный застройщик "ГорКомСтрой". Итоговая сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности заемщика. Генеральная лицензия ПАО Сбербанк №1481 от 11.08.2015 г. Генеральная лицензия ПАО ВТБ №1000 от 08.07.2015 г.

Подробная информация об акции на gkskat.ru. Предложение ограничено и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Застройщик ООО "Специализированный застройщик "ГорКомСтрой". Проектные декларации на наш.дом.рф.