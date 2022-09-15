В Сыктывкаре и других городах Коми отменен противопожарный режим

В населенных пунктах Коми сняли противопожарный режим. Об этом сказано в постановлении, которое подписала первый зампред Правительства Коми.
Согласно документу, в Коми указано отменить режим на территориях городов и других населенных пунктов с 15 сентября. Кроме того, документ снимает особый противопожарный режим в столице Коми и близлежащих поселках города.
Кстати, об указах. С 1 сентября в Коми ввели ряд изменений в законы. Как сильно изменилась жизнь с началом осени, и что появилось нового, читайте по ссылке.