Новые законы и электронные путевки: как изменится жизнь в Коми с 1 сентября

С сентября онлайн-магазинам запретят требовать от покупателей персональные данные, если это не предписано законом. Кроме того, закон будет защищать потребителей, в случае если их права были нарушены в уже подписанном договоре. Автолюбителей ждут новые программы в автошколах и требования к прохождению ТО, а владельцев смартфонов — предустановленные в телефонах приложения, пишут "Известия".

Защита персональных данных

С начала месяца ужесточат законодательство, которое касается охраны персональных данных. В том числе компаниям запретят отказывать в услугах гражданам, которые не захотят предоставлять персональные данные (в случае если это не предписано законом). Это касается в том числе онлайн-магазинов, которые часто запрашивают у покупателей персональные данные, несмотря на то что это не является обязательным.

"Если покупатель не хочет сообщать сотрудникам обычного или интернет-магазина свое полное имя, номер телефона и банковской карты, электронную почту и домашний адрес, ему не смогут отказать в покупке", — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также запретят обработку биометрических данных несовершеннолетних.

Если же утечка произойдет, операторы обработки персональных данных должны будут уведомить органы власти в течение 24 часов.

За отказ заключать или исполнять договор с потребителем из-за его отказа предоставить персональные данные, если это не является обязательным, придется заплатить штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Дополнительная защита потребителей

Кроме того, с сентября вводится закон, предусматривающий дополнительную защиту прав потребителей. Так, с начала осени, в случае если договор ущемляет права потребителя, установленные законом, эти условия соглашения будут признаны ничтожными — а значит, не будут приниматься во внимание судом в случае возникновения споров.

К таким условиям, в частности, относятся договоренности, согласно которым продавец получает право на изменение условий или отказ от исполнения обязательств в одностороннем порядке, предусматривают обязательное приобретение тех или иных товаров и услуг, для того чтобы воспользоваться другими, а также оказание платных допуслуг без получения согласия.

Российские приложения на смартфонах

На смартфоны, которые продаются в России, с начала осени будут предустанавливать российский магазин приложений. Нововведение касается только устройств, которые работают на операционной системе Android.

Ранее в августе стало известно, что Минцифры предложило временно не привлекать к ответственности продавцов, которые будут реализовывать технику без отечественного ПО. Это связано в том числе с тем, что, для того чтобы выполнить требования закона, многим продавцам придется вскрывать упаковку товара.

Полный перечень программ, обязательных для предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры Smart TV премьер-министр Михаил Мишустин подписал 25 августа. Документ вступит в силу с января 2023-го.

Открытие счетов онлайн

А вот банки с универсальной лицензией теперь обязаны будут обеспечить физическим лицам возможность открывать счета и получать кредиты без личного присутствия.

Теперь сделать это можно будет онлайн, после проведения идентификации в мобильном приложении или на сайте банка.

Единый реестр доноров костного мозга

Также в сентябре начнет действовать закон, по которому в России должны создать единый реестр доноров костного мозга.

Документ, помимо прочего, предусматривает и дополнительные права для тех, кто дал согласие на реальную трансплантацию, — в частности, доноры должны будут получить доступ к бесплатным обследованиям, лечению и реабилитации.