"Нам пришлось временно уехать": сыктывкарцы пожаловались на жуткий холод в квартире

Сыктывкарцы жалуются на то, что в некоторых домах до сих пор нет отопления. Семье из столицы Коми даже пришлось переехать из собственной квартиры. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с сыктывкаркой Ольгой Кузнецовой, которой пришлось срочно покинуть жилье.

В доме № 3 на улице Емвальской уже почти две недели нет отопления.

“Дома очень холодно. Там находиться невозможно. Мы спали под двумя теплыми одеялами, все равно было холодно. Горячая вода еле теплая. Нам с детьми пришлось поехать жить к бабушке, пока это безобразие не закончится”, — прокомментировала Ольга Кузнецова.

Женщина подавала заявления во все инстанции: Центр управления регионом, жилинспекцию и даже писала исполняющему обязанности мэра Владимиру Голдину.