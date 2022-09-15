"Нам пришлось временно уехать": сыктывкарцы пожаловались на жуткий холод в квартире

Сыктывкарцы жалуются на то, что в некоторых домах до сих пор нет отопления. Семье из столицы Коми даже пришлось переехать из собственной квартиры. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с сыктывкаркой Ольгой Кузнецовой, которой пришлось срочно покинуть жилье.
В доме № 3 на улице Емвальской уже почти две недели нет отопления.
“Дома очень холодно. Там находиться невозможно. Мы спали под двумя теплыми одеялами, все равно было холодно. Горячая вода еле теплая. Нам с детьми пришлось поехать жить к бабушке, пока это безобразие не закончится”, — прокомментировала Ольга Кузнецова.
Женщина подавала заявления во все инстанции: Центр управления регионом, жилинспекцию и даже писала исполняющему обязанности мэра Владимиру Голдину.
“Нам сказали, что все это время устраняли течь и заявку на подключение отопления подали только вчера — 14 сентября”, — отметила сыктывкарка.
По словам Ольги, подобное происходит каждый год. Сейчас температура ночью в Сыктывкаре уже ниже 10 градусов.
“Такой дурдом происходит постоянно. Я недавно с больничного выписалась. Сейчас опять чувствую, что заболеваю. Поясница начала ломить”, — пожаловалась Ольга.
Напомним, отопительный сезон в Сыктывкаре начался еще 5 сентября. В некоторых домах города все еще нет тепла.
Как сообщил руководитель городской администрации, к теплу подключены 100% энергоносителей. Но во многих квартирах батареи все еще остаются холодными. Если сыктывкарцы не могут дозвониться или добиться решения своей проблемы от управляющей компании, то они могут обратиться напрямую в администрацию города. Можно подать заявление на официальном сайте или через группу во ВКонтакте.
В обращении нужно указать адрес дома с номером квартиры, время обращения в управляющую компанию и пост об этом в официальных группах Сыктывкара в социальных сетях.