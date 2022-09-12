Владимир Голдин рассказал, куда обращаться сыктывкарцам, которым еще не дали отопление

Исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин обратился к жителям города по поводу тепла в домах.Он посоветовал, что делать тем, кто все еще мерзнет и ждет, когда включат батареи.
По словам руководителя городской администрации, сейчас к теплу подключены 100% энергоносителей,однако в некоторых квартирах батареи остаются холодными. Он заявил, что если горожане обращаются в управляющие компании, но не могут дозвониться или добиться внятного ответа по своей проблеме, могут получить помощь напрямую от администрации.
Для этого необходимо, чтобы по каждому такому фактулюди указывали номер квартиры, номер дома, время обращения в управляющую компанию и сообщали об этом в официальных соцсетях города. Тогда мэрия сможет жестко и оеративно отреагировать и решить вопрос.