Владимир Голдин рассказал, куда обращаться сыктывкарцам, которым еще не дали отопление

Исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин обратился к жителям города по поводу тепла в домах.Он посоветовал, что делать тем, кто все еще мерзнет и ждет, когда включат батареи.

По словам руководителя городской администрации, сейчас к теплу подключены 100% энергоносителей,однако в некоторых квартирах батареи остаются холодными. Он заявил, что если горожане обращаются в управляющие компании, но не могут дозвониться или добиться внятного ответа по своей проблеме, могут получить помощь напрямую от администрации.