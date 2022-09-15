"Единая Россия" обеспечит введение единого стандарта образования в школах по всей стране  

Законопроект, разработанный при участии партии, принят в третьем чтении

Законопроект, в разработке которого принимала участие "Единая Россия", предусматривает принятие единых образовательных программ, разработанных Минпросвещения. Они станут обязательными по ряду предметов, отметил вице-спикер Госдумы от партии Петр Толстой ("Единая Россия") в ходе первого заседания осенней сессии Госдумы.

"Для начальной школы — это русский язык, литературное чтение и окружающий мир. Для основного общего и среднего общего образования — русский язык, литература, история, обществознание и география, основы безопасности жизнедеятельности. Мы также предлагаем исключить из действующего законодательства понятие «примерная программа», которая позволяет методистам и педагогам не просто разработать свою учебно-методическую документацию, но порой излишне вольно трактовать отдельные темы, уделять их изучению недостаточно внимания. Это вариативность подачи материала, мы ее наблюдаем в школьных учебниках, и как результат, сумбур в голове у учеников", — рассказал депутат.

В свою очередь координатор направления народной программы "Современное образование и передовая наука", председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что особое отношение к гуманитарным предметам в документе не случайно.