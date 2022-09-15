"Единая Россия" обеспечит введение единого стандарта образования в школах по всей стране  

Законопроект, разработанный при участии партии, принят в третьем чтении
Законопроект, в разработке которого принимала участие "Единая Россия", предусматривает принятие единых образовательных программ, разработанных Минпросвещения. Они станут обязательными по ряду предметов, отметил вице-спикер Госдумы от партии Петр Толстой ("Единая Россия") в ходе первого заседания осенней сессии Госдумы.
"Для начальной школы — это русский язык, литературное чтение и окружающий мир. Для основного общего и среднего общего образования — русский язык, литература, история, обществознание и география, основы безопасности жизнедеятельности. Мы также предлагаем исключить из действующего законодательства понятие «примерная программа», которая позволяет методистам и педагогам не просто разработать свою учебно-методическую документацию, но порой излишне вольно трактовать отдельные темы, уделять их изучению недостаточно внимания. Это вариативность подачи материала, мы ее наблюдаем в школьных учебниках, и как результат, сумбур в голове у учеников", — рассказал депутат.
В свою очередь координатор направления народной программы "Современное образование и передовая наука", председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что особое отношение к гуманитарным предметам в документе не случайно.
"Базовые и углублённые общеобразовательные программы являются здесь неизменными, обязательными к исполнению. Таким образом мы защищаем те предметы, которые формируют ценности наших детей, готовят их к тем базовым ценностям, которые объединяют наш многонациональный народ", — пояснила она.
Законопроектом предлагается также введение федеральных основных общих образовательных программы, которые должны разрабатываться Минпросвещения России, включать в себя единый федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов и дисциплин, иных компонентов и федеральную рабочую программу, федеральный календарный план воспитательной работы.
Также будет установлен новый порядок разработки учебников в соответствии с государственным заказом. Ольга Казакова пояснила, что для исключения размытости ответственности за качество учебников будет введен единый ответственный оператор в этой теме — Минпросвещения России.
"Таким образом исключительные права по учебникам будут принадлежать государству", — добавила она.
В случае принятие закона переход школ на единые федеральные программы планируется осуществить до начала следующего учебного года.
Принять законопроект Госдума рассчитывает до 1 января 2023 года.
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