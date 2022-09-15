В ходе спецоперации в Украине скончался росгвардеец из Сыктывкара

На территории Укрианы погиб сотрудник Росгвардии из столицы Коми Михаил Ребенок. Об этом заявил глава региона Владимир Уйба.

Михаил участвовал в специальной операции в составе отряда Зырянин. Он родился в Сыктывкаре, служил в спецподразделении с 2016 года, а в 2017 году выполнял боевые задачи в Северо-Кавказском регионе РФ. В ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР Мхаила тяжело ранили. Он скончался 8 сентября в Купянске.