Житель Коми, который уехал добровольцем на Украину в поисках сына, тоже пропал

В мае на территорию Украины отправился житель Коми Иван Казмалы. Он поехал участвовать в спецоперации добровольцем, чтобы найти сына, который ранее также уехал туда в качества военнослужащего и пропал.

Сын Ивана Денис отправился на Украину еще в феврале и вскоре перестал выходить на связь. Сейчас же у близких нет информации и о старшем мужчине. По словам жены Ивана, контракт ее мужа заканчивался в июле и он уже должен был вернуться, но его телефон выключен, а командиры ничего о нем не сообщают.