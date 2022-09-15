Активисты "Единой России" обустроили место захоронения фронтовика

Им помогали воспитанники детского дома и представители ассоциации ветеранов боевых действий.
В благоустройстве захоронения участника Великой Отечественной войны приняли участие депутаты Совета города Сыктывкара Василий Лобанов и Ахмед Ахмедов, кадеты, сторонник Партии Александр Лейбов и исполнительный секретарь местного отделения Партии Наталья Снигур.
"Остапенко Георгий Дмитриевич – инвалид Великой Отечественной войны 2 группы, воевал, был призван 4 марта 1942 года Трусовским военным комиссариатом, а 5 июня 1943 года получил тяжелое осколочное ранение, в результате которого была произведена ампутация левой ноги. 4 мая 1944 года был комиссован и ему была присвоена инвалидность 2 группы. 29 июня 1980 года папа умер и был похоронен на городском кладбище г. Сыктывкара. Захоронение пришло в негодность, требуется благоустройство", – говорит дочь фронтовика Екатерина Жданова, которая является ветераном труда.
На призыв о помощи откликнулись члены и сторонники партии "Единая Россия". Совместно с кадетами Детского дома №3, а также представителями Сыктывкарского местного отделения Партии и Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России они восстановили место захоронения Георгия Остапенко, провели его благоустройство, покрасили ограду и стол. Кроме того активисты привели в порядок три неизвестных памятника, находящихся рядом.
"Каждый ветеран Великой Отечественной войны, каждый ветеран боевых действий должен остаться в нашей памяти, а особенно в памяти подрастающего поколения. Именно для этого существует акция "Чужих могил не бывает" и партийный проект "Историческая память". В рамках этих проектов в Коми приводятся в порядок места захоронений и памятники участникам боевых действий. В этот раз с нами участвовали воспитанники Детского дома №3 города Сыктывкара. Ребята являются членами военно-патриотического общественного движения "Юнармия", а также участниками военно-патриотического клуба "Юнкер". Воспитанники помогали с большим энтузиазмом. Руководитель учреждения Зоя Вахнина также всегда откликается на подобные мероприятия и направляет ребят для помощи. В проведенной работе хочу особо отметить роль Сыктывкарского местного отделения партии "Единая Россия", а также поблагодарить за активное участие "Юнармию" Республики Коми. Вместе мы продолжим контролировать состояние захоронений и принимать личное участие в их благоустройстве", – подчеркнул региональный координатор партпроекта "Историческая память", депутат Совета города Сыктывкара Василий Лобанов.
Важно отметить, что в Республике Коми обеспечение охраны и достойного ухода за воинскими мемориалами, захоронениями военнослужащих и мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне, а также за памятниками героям и защитникам Отечества осуществляется в соответствии с направлением "Культура, история, традиции" народной программы "Единой России".
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