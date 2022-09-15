Активисты "Единой России" обустроили место захоронения фронтовика

Им помогали воспитанники детского дома и представители ассоциации ветеранов боевых действий.

В благоустройстве захоронения участника Великой Отечественной войны приняли участие депутаты Совета города Сыктывкара Василий Лобанов и Ахмед Ахмедов, кадеты, сторонник Партии Александр Лейбов и исполнительный секретарь местного отделения Партии Наталья Снигур.

"Остапенко Георгий Дмитриевич – инвалид Великой Отечественной войны 2 группы, воевал, был призван 4 марта 1942 года Трусовским военным комиссариатом, а 5 июня 1943 года получил тяжелое осколочное ранение, в результате которого была произведена ампутация левой ноги. 4 мая 1944 года был комиссован и ему была присвоена инвалидность 2 группы. 29 июня 1980 года папа умер и был похоронен на городском кладбище г. Сыктывкара. Захоронение пришло в негодность, требуется благоустройство", – говорит дочь фронтовика Екатерина Жданова, которая является ветераном труда.

На призыв о помощи откликнулись члены и сторонники партии "Единая Россия". Совместно с кадетами Детского дома №3, а также представителями Сыктывкарского местного отделения Партии и Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России они восстановили место захоронения Георгия Остапенко, провели его благоустройство, покрасили ограду и стол. Кроме того активисты привели в порядок три неизвестных памятника, находящихся рядом.