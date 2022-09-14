Гибель человека на файер-шоу в Печоре признали производственной травмой

Государственная трудинспекция закончила расследование несчастного случая на фаер-шоу в Печоре, в результате которого погиб музыкант Виктор Фатеев. В ведомстве определили, относится ли инцидент к производственным.
По итогам расследования, в ведомстве квалифицировали произошедшее как производственную травму по причине вреда жизни и здоровью от действий третьих лиц. Случай подлежит учету и регистрации. Предприятию предписано пересмотреть условия охраны труда при проведении мероприятий и обнаружении лиц, не относящихся к мероприятию на сцене.
Напомним, Виктор Фатеев серьезно пострадал после драки на сцене во время фаер-шоу в Печоре. Врачи долго боролись за его жизнь, но он скончался в больнице 29 августа. В его убийстве обвиняется замглавы администрации Печорского района Андрей Канищев.