В Сыктывкаре перекроют еще одну улицу

В столице Коми совсем скоро состоится "Кросс наций", который пройдет и через улицу Лесопарковую. В связи с этим там временно ограничат движение автомобилей.

По информации МКП "Дорожное хозяйство", движение на улице временно станет односторонним. Мероприятие продлится с 09.00 до 13.00. Проехать будет можно в одностороннем режиме от улицы ручейной до улицы Радиобиологической.