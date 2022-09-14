В Сыктывкаре перекроют еще одну улицу

В столице Коми совсем скоро состоится "Кросс наций", который пройдет и через улицу Лесопарковую. В связи с этим там временно ограничат движение автомобилей.
По информации МКП "Дорожное хозяйство", движение на улице временно станет односторонним. Мероприятие продлится с 09.00 до 13.00. Проехать будет можно в одностороннем режиме от улицы ручейной до улицы Радиобиологической.
Водителей просят заранее планировать маршруты движения с учётом введённых ограничений.
Напомним, недавно в Сыктывкаре подвели промежуточные итоги дорожной кампании. И данные не внушают особого оптимизма: больше половины участков все еще готовы лишь на половину или меньше. При этом все работы должны завершиться 30 сентября, как было указано в контракте.