В Сыктывкаре снова разбили арт-объект "Знак Рубля"

В столице Коми опять разбили арт-объект, посвященный российской валюте. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

Как сообщили очевидцы, Знак Рубля опять попал под горячую руку вандалов. Стеклянные пластины разбили, а сам рубль рухнул на землю. Сейчас на месте ничего нет — последствия разрушения арт-объекта оперативно убрали. Информации о том, кто это сделал, пока не поступало.