В Сыктывкаре снова разбили арт-объект "Знак Рубля"

В столице Коми опять разбили арт-объект, посвященный российской валюте. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.
Как сообщили очевидцы, Знак Рубля опять попал под горячую руку вандалов. Стеклянные пластины разбили, а сам рубль рухнул на землю. Сейчас на месте ничего нет — последствия разрушения арт-объекта оперативно убрали. Информации о том, кто это сделал, пока не поступало.
Напомним, в прошлый раз это произошло 27 апреля 2019 года. Тогда житель столицы шел мимо арт-объекта и внезапно поддался чувству острой социальной несправедливости, после чего разбил Рубль. Свою роль сыграл алкоголь в его крови и шаткое финансовое положение горожанина. Ущерб составил 303 тысячи рублей, а мужчина стал фигурантом уголовного дела.