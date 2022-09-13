"Болеем постоянно, пол холодный": в одном из городов Коми люди замерзают без отопления

“Батареи как были холодные, так и остались”, — прокомментировала в соцсетях Татьяна Бешкеева.

Сейчас в Вуктыле днем уже меньше 10 градусов, ночью температура воздуха опускается до нуля. Горожанам приходится греться за счет обогревателей и спать под двумя одеялами.

В Вуктыле проблемы с отоплением: жители города жалуются, что в их квартирах до сих пор холодные батареи. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” связался с местными жителями и узнал подробности.

“Обещали 8 сентября включить отопление. Так и не включили. В управляющую компанию звонили по многу раз. У них только один ответ был: “Ждите”. А мы замерзаем”, — отметила жительница Вуктыла Татьяна Лазуркевич.

По словам жителей, власти города хотели дать тепло в дома еще 8 сентября.

У некоторый жильцов даже не было горячей воды.

“8 сентября отопление включали на полдня, потом снова выключили вместе с горячей водой. 10 сентября воду отключили всю, 11 сентября дали воду, но только холодную. А 12 сентября дали ненадолго горячую воду и отопление. Сейчас горячей воды снова нет”, — отметил Алексей Карбасников.

В некоторых квартирах вуктыльцев без отопления температура опускалась до 15 градусов. Многие жители жалуются на то, что постоянно заболевают.

“Все эти дни у нас работало три обогревателя и газ включен был. Все равно заболели я и младшая дочь”, — поделилась Татьяна Лазуркевич.

“Постоянно болеем. Выздороветь не успеваем, как снова заболеваем”, — возмущается Алексей Карбасников.

Как сообщают вуктыльцы, в некоторых квартирах после подачи отопления не все батареи горячие.

“12 сентября вечером дали отопление, но не во всех комнатах”, — поделилась жительница Вуктыла.

Администрация Вуктыла прокомментировала ситуацию:

“О проблеме знаем, держим её на особом контроле. Тепло было подано по графику. 10 сентября возникли проблемы с давлением на обратном трубопроводе и тепло перестало заходить в дома. Обследовали полностью теплотрассу и теплокамеры. Выявили и устранили два порыва. Нашли задвижку на основном трубопроводе на входе в город, которая не обеспечивала полноценный проход воды. 12 сентября с 09:00 возобновили подачу теплоносителя на дома. ООО “Аквасервис” сделает перерасчёт за некачественное предоставление услуги за этот период. Управляющие компании начали выезжать по заявкам жильцов. Это их обязанность. Заявки на развоздушивание и проведение других работ принимаются в аварийных службах”.

В паблике “Вуктыл Live” появилась информация о том, что 13 сентября с 14:00 в городе отключат горячую воду из-за ремонтных работ. На какой срок пока неизвестно.

Подобное происходит уже не в первый раз. Зимой и весной 2021 года в Вуктыле у горожан не было отопления и горячей воды. Это происходило из-за резкого перепада давления в системах отопления на выходе из котельной ООО "Аквасервис" произошло повреждение внутридомовых коммуникаций по Вуктылу. Технологические сбои по теплоснабжению произошли в нескольких точках города.