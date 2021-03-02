Жители Вуктыла неоднократно сообщали о том, что в их домах ужасно холодно. Из-за этого город даже попал в федеральные сводки новостей. Портал PG11.ru побеседовал с местной жительницей, чтобы выяснить, как сейчас обстоят дела с теплом и как спасаются от холода жители Вуктыла.

Людмила Роман рассказала, что сбои в подаче тепла и горячей воды были уже очень давно, а серьезные проблемы начались в октябре:

— У одного нет тепла, у другого нет горячей воды. У соседки тепло, а я замерзаю. Горячую воду с осени вижу только по праздникам, — поделилась Людмила.

Со слов горожанки, руководство котельной и управляющая компания только и делают, что сваливают вину друг на друга:

— Приходят, на входе в дом замеряют, говорят, что все нормально, и уходят. Я жалуюсь, а мне говорят, мол, обращайтесь в управляющую компанию, раз до квартиры тепло не доходит. А в УК те же люди работают, что в котельной, не будут же они на самих себя «бочку катить».

Женщина отмечает, что чем ближе дом к котельной, тем в нем теплее:

— Мне тут заявили, что в домах холодно, потому что они далеко от котельной. От моего дома, к примеру, 10 минут медленной ходьбы до нее. Это разве далеко? Всего восемь улиц в городе, не Москва.

Из-за перебоев в работе котельной системы отопления постоянно приходится развоздушивать:

— В моем доме 17 подъездов. По нескольку дней приходится звонить, чтобы пришли, прогнали.

Сложность ситуации еще и в том, что невозможно корректно замерить температуру:

— То горячая вода есть, то ее нет. Сегодня вот, к примеру, выключили холодную воду, зато есть горячая. Ну, как горячая. Руку под ней можно держать спокойно, не обжигает. Наверное, холодной нет, чтобы горячая не остывала, ведь Уйба приехал проверять, как тут у нас все.

Людмила не понимает, почему никто не принимает никаких мер, а всю ответственность пытаются «повесить» на жителей города:

— У всех все нормально, это жильцы домов врут. Но разве могут 10 000 человек одновременно врать? Нам что, заняться больше нечем?

У горожанки есть камин, а в другой комнате она использует электрообогреватель, чтобы согреваться. Чтобы не замерзать по ночам, Людмила берет в постель бутылки в горячей водой. Однако ее удивляет, почему она должна платить за отсутствующее тепло и горячую воду, которая порядком дороже:

— Вуктыл превращается в город пенсионеров, которые даже в интернете не пожалуются. И они терпеливо платят. И я плачу, у меня нет задолженностей. Сейчас батареи еле теплые, в -14 градусов на улице это более-менее. А представляете, сколько я заплачу за электичество за последний месяц-полтора? Морозы стояли -40, -42 градуса, только обогревателем и спасалась.

Напомним, как сообщил МинЖКХ Республики Коми, из-за резкого перепада давления в системах отопления на выходе из котельной ООО «Аквасервис» произошло повреждение внутридомовых коммуникаций по Вуктылу. Технологические сбои по теплоснабжению произошли в нескольких точках города. 1 марта в Вуктыле объявлен режим повышенной готовности, потому что сбои в работе котельной продолжаются.

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