Сыктывкарцев поразило необычное дефиле: модели прошлись с плиткой в руках

10 сентября в Сыктывкаре прошел показ современных моделей плитки. Горожане смогли почувствовать себя как на настоящей неделе моды. Корреспондент портала "Pro Город Сыктывкар" побывал на необычном мероприятии.
На улице Гаражной открылся новый магазин компании “УраКерамика”. Для гостей подготовили несколько развлечений перед официальным стартом показа мод, а к досугу детей подошли с особым вниманием. На входе ребят ждал мастер аквагрима. Они выстроились в очередь за сменой образа: звериные мордочки и нежные цветочки украсили детские лица.
В другой части зала можно было поиграть в огромные напольные шашки. Хоть дети и не знают правил, это не мешало им весело прыгать на поле и двигать большие фигуры.
Кроме того, на территории развернулся гончарный уголок. Попробовать себя в роли мастера было интересно как взрослым, так и детям. Гости лепили вазы и полностью погружались в расслабляющий процесс, а гончар рассказывал обо всех тонкостях этого вида искусства.
Присутствующие с нетерпением ждали начала основной части праздника. В это время многие ходили и знакомились с ассортиментом, а кто-то сразу оформлял покупку под чутким руководством консультантов.
На красную дорожку вышел популярный ведущий Семен Кулешов и приковал внимание всех посетителей. Далее началось самое ожидаемое — показ мод. Для этого пригласили настоящих моделей, которые друг за другом выносили образцы плитки, дефилируя по ковровой дорожке. На каждом изделии был порядковый номер для голосования, которое проходит в группе магазина “УраКерамика”. Любой желающий может отдать свое предпочтение понравившемуся образцу до 1 октября. А потом среди голосовавших проведут розыгрыш призов. Для тех, кто не смог присутствовать, велась прямая трансляция. Ее также можно посмотреть в группе.
У каждой модели плитки есть своя история. Ведущий рассказывал об ее особенностях, производителе и зонах применения. Любую плитку с показа можно было приобрести на месте. К тому же на огромную часть ассортимента действовали скидки до 50%.
В перерывах между дефиле гостей развлекал известный сыктывкарский музыкант Дмитрий Федореев. Он зарядил посетителей невероятным позитивом, многие не могли сдержаться и пританцовывали в такт.
Кульминацией шоу стал праздничный торт. Его торжественно выкатили с искрящимися свечами. А потом все желающие смогли его попробовать.
С лиц гостей не сходили улыбки. Корреспондент портала "Pro Город Сыктывкар" пообщался с некоторыми из них.
— Магазин на улице Первомайской я знаю давно, покупали там плитку, ламинат, кварц-виниловую плитку, двери. Ассортимент очень большой и покупкой остались довольны. А сегодня было интересно посмотреть на показ мод. Очень интересное мероприятие устроили, — поделилась впечатлением гость магазина Оксана.
— В планах у нас приобрести плитку. Сейчас делаем ремонт и со скидкой приобрели материалы для ванной, туалета и коридора. Уже не первый раз делаем покупки в этом магазине. Очень нравится ассортимент, ценовая политика и консультанты. Они учитывают все особенности и пожелания и предлагают самый оптимальный вариант, — рассказывает сыктывкарка Ольга.
— Мы уже совершали покупку в “УраКерамике”, когда делали ремонт в прихожей, ванной и кухне. Выбрали этот магазин из-за огромного ассортимента и доступных цен. Когда снова будем делать ремонт, также планируем обратиться в этот магазин, — говорит Татьяна.
Даже в условиях санкций и ухода многих поставщиков с российского рынка, в магазине “УраКерамика” представлен огромный выбор моделей плитки и обоев из разных стран. Ограничения не сказались на ассортименте компании, а цены удалось даже снизить. “УраКерамика” является официальным дилером компании Azori из Санкт-Петербурга и Alma ceramica из Екатеринбурга. Они на сегодняшний день занимают лидирующие позиции по производству керамики в России. Также в магазине есть коллекции и сопутствующие материалы из Индии и Турции.
О том, что сегодня пользуется наибольшим спросом, мы узнали у менеджера по маркетингу и PR Марии Новиковой.
— Каждый второй покупатель делает выбор в пользу кварц-винила. Это полностью влагостойкое покрытие. Оно не боится никаких естественных воздействий. Для примера в рекламном ролике хоккеисты на коньках не смогли нанести ни единой царапины покрытию. Помимо этого, мы даем гарантию качества. Если с покрытием что-то произойдет, наши специалисты готовы выехать на осмотр. Они направят запрос производителю и разберутся в этой ситуации, — прокомментировала Мария.
Даже если у покупателя нет представления о будущей ванне или напольном покрытии, консультанты магазина сами продумают и предложат проект. У каждого сотрудника “УраКерамики” есть дизайнерское образование. Эту услугу, кстати, оказывают бесплатно. Для еще большего удобства в магазине есть каталоги с готовыми решениями. Помимо плитки в магазине “УракКерамика” можно найти обои, декоративный камень и ламинат.
— В Сыктывкаре мы первые в представлении новых коллекций. Порой они еще не успевают появиться на официальном сайте в разделе просмотра дизайна, а в “УраКерамике” ее уже можно приобрести, даже со скидкой, — говорит Мария Новикова.
— У нас уже несколько лет работает магазин на улице Первомайской. Помимо этого, есть большой склад. Спрос постоянно увеличивается и поставки приходят все большими объемами. И чтобы решить проблему хранения и удобства для части покупателей, мы решили открыть третье помещение - на улице Гаражной. Оно совмещает в себе и выставочный зал, и дополнительный склад, — сообщает Мария.
Сыктывкарцев с нетерпением ждут в новом магазине “УраКерамика” по адресу: улица Гаражная, 9 (Бизнес-центр “Союз” левое крыло).
Адреса в Сыктывкаре:
— улица Первомайская, 15.
— улица Северная, 65/2.
Телефон: 8(8212)36-56-56.
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