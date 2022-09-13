Сыктывкарцев поразило необычное дефиле: модели прошлись с плиткой в руках

10 сентября в Сыктывкаре прошел показ современных моделей плитки. Горожане смогли почувствовать себя как на настоящей неделе моды. Корреспондент портала "Pro Город Сыктывкар" побывал на необычном мероприятии.

На улице Гаражной открылся новый магазин компании “УраКерамика”. Для гостей подготовили несколько развлечений перед официальным стартом показа мод, а к досугу детей подошли с особым вниманием. На входе ребят ждал мастер аквагрима. Они выстроились в очередь за сменой образа: звериные мордочки и нежные цветочки украсили детские лица.

В другой части зала можно было поиграть в огромные напольные шашки. Хоть дети и не знают правил, это не мешало им весело прыгать на поле и двигать большие фигуры.

Кроме того, на территории развернулся гончарный уголок. Попробовать себя в роли мастера было интересно как взрослым, так и детям. Гости лепили вазы и полностью погружались в расслабляющий процесс, а гончар рассказывал обо всех тонкостях этого вида искусства.

Присутствующие с нетерпением ждали начала основной части праздника. В это время многие ходили и знакомились с ассортиментом, а кто-то сразу оформлял покупку под чутким руководством консультантов.

На красную дорожку вышел популярный ведущий Семен Кулешов и приковал внимание всех посетителей. Далее началось самое ожидаемое — показ мод. Для этого пригласили настоящих моделей, которые друг за другом выносили образцы плитки, дефилируя по ковровой дорожке. На каждом изделии был порядковый номер для голосования, которое проходит в группе магазина “УраКерамика”. Любой желающий может отдать свое предпочтение понравившемуся образцу до 1 октября. А потом среди голосовавших проведут розыгрыш призов. Для тех, кто не смог присутствовать, велась прямая трансляция. Ее также можно посмотреть в группе.

У каждой модели плитки есть своя история. Ведущий рассказывал об ее особенностях, производителе и зонах применения. Любую плитку с показа можно было приобрести на месте. К тому же на огромную часть ассортимента действовали скидки до 50%.

В перерывах между дефиле гостей развлекал известный сыктывкарский музыкант Дмитрий Федореев. Он зарядил посетителей невероятным позитивом, многие не могли сдержаться и пританцовывали в такт.

Кульминацией шоу стал праздничный торт. Его торжественно выкатили с искрящимися свечами. А потом все желающие смогли его попробовать.

С лиц гостей не сходили улыбки. Корреспондент портала "Pro Город Сыктывкар" пообщался с некоторыми из них.

— Магазин на улице Первомайской я знаю давно, покупали там плитку, ламинат, кварц-виниловую плитку, двери. Ассортимент очень большой и покупкой остались довольны. А сегодня было интересно посмотреть на показ мод. Очень интересное мероприятие устроили, — поделилась впечатлением гость магазина Оксана.