“Верю в профессионализм наших врачей”: Ольга Сосновская рассказала о предстоящей операции

Сыктывкарская оперная певица Ольга Сосновская рассказала, что ее ждет серьезная операция после тяжелой травмы, которую она получила в лесу. Артистка надеется, что ей удастся восстановиться.
Напомним, 27 августа Ольга Сосновская отправилась в лес за грибами. Внезапно налетел сильный ветер, который повалил сосну, и она обрушилась прямо на певицу. После этого заслуженную артистку России в тяжелом состоянии с травмой позвоночника и ног доставили в реанимацию сыктывкарской больницы. Корреспондент “Про Города Сыктывкар” узнал о самочувствии Ольги Сосновской.
Сейчас оперная певица по-прежнему находится в больнице, она заверила, что все под контролем:
“Меня готовят к операции на ногу, которая пройдет на днях. Конечно, очень боюсь, но верю в высокий профессионализм наших врачей и в свою скорейшую реабилитацию”, — заявила Ольга Сосновская.
Что говорят врачи
“Всё будет зависеть от успеха операции и как аппарат Илизарова будет приживаться с моим организмом. Это время. Всё зависит от многих слагаемых. К сожалению, компрессионный перелом позвоночника осложняет и лечение перелома ноги. Всё взаимосвязано”, — добавила артистка.
Как заявила певица, ей очень приятно, что огромное количество жителей Коми поддерживает ее в это непростое время:
“Спасибо большое всем жителям Коми и благодарю вас за поддержку”, — подытожила Ольга Сосновская.