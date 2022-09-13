“Верю в профессионализм наших врачей”: Ольга Сосновская рассказала о предстоящей операции

Сыктывкарская оперная певица Ольга Сосновская рассказала, что ее ждет серьезная операция после тяжелой травмы, которую она получила в лесу. Артистка надеется, что ей удастся восстановиться.

Напомним, 27 августа Ольга Сосновская отправилась в лес за грибами. Внезапно налетел сильный ветер, который повалил сосну, и она обрушилась прямо на певицу. После этого заслуженную артистку России в тяжелом состоянии с травмой позвоночника и ног доставили в реанимацию сыктывкарской больницы. Корреспондент “Про Города Сыктывкар” узнал о самочувствии Ольги Сосновской.

Сейчас оперная певица по-прежнему находится в больнице, она заверила, что все под контролем:

“Меня готовят к операции на ногу, которая пройдет на днях. Конечно, очень боюсь, но верю в высокий профессионализм наших врачей и в свою скорейшую реабилитацию”, — заявила Ольга Сосновская.

Что говорят врачи