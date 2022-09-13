В Коми за сутки больше 60 человек с COVID-19 оказались в больнице

13 сентября в Коми подтвердилось еще свыше 300 случаев заболевания ковидом. Полную статистику по региону раскрыли на портале стопкоронавирус.рф.

Сейчас количество случаев заболеваемости коронавирусом в Коми составляет 179 276 за все время пандемии. За минувшие сутки эта цифра выросла на 315 человек. Летальных случаев, к счастью, нет, однако на больничных койках оказались сразу 68 пациентов. При этом выздоровели за день всего 25 человек.