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В Коми за сутки больше 60 человек с COVID-19 оказались в больнице

В Коми за сутки больше 60 человек с COVID-19 оказались в больницеГуставо Зырянов / АиФ

13 сентября в Коми подтвердилось еще свыше 300 случаев заболевания ковидом. Полную статистику по региону раскрыли на портале стопкоронавирус.рф.

Сейчас количество случаев заболеваемости коронавирусом в Коми составляет 179 276 за все время пандемии. За минувшие сутки эта цифра выросла на 315 человек. Летальных случаев, к счастью, нет, однако на больничных койках оказались сразу 68 пациентов. При этом выздоровели за день всего 25 человек.

Напомним также, что буквально на днях жителям Коми разрешили прививаться от ковида и гриппа одновременно. Впрочем, здесь тоже есть свои тонкости. В каких случаях придется соблюсти интервал, читайте по ссылке.

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