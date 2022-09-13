В Коми разрешили прививаться от гриппа и COVID-19 одновременно

Жителям Коми теперь можно прививаться одновременно и от гриппа, и от коронавируса. Об этом нововведении рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

Как заявляют специалисты, сделать прививки от вирусов можно даже в один и тот же день. Впрочем, есть один нюанс: если человек уже привился одной из вакцин, то необходимо подождать не меньше месяца. Только тогда выработается полноценный иммунитет. Также эксперты отмечают, что в один день можно делать прививки от гриппа и пневмококка.