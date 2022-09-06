Минздрав просит жителей Коми вспомнить о масках и антисептиках

Руководитель Минздрава Коми Игорь Дягилев доложил о ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в регионе, на еженедельном оперативном совещании в Правительстве Коми. Провела заседание первый заместитель председателя Правительства Коми Эльмира Ахмеева.

На амбулаторном лечении с ковидом находятся 2144 пациента – на 700 пациентов больше по сравнению с предыдущей неделей. На стационарном лечении – 267 пациентов, в том числе 46 детей. Более ста человек - пациенты старше 60 лет, сообщает пресс-служба главы Коми.

В республике развернуто 279 специализированных коек для лечения пациентов с COVID-19. За последние сутки в стационары поступил 21 пациент. В реанимации находятся 8 пациентов, на кислородной поддержке – 26 человек.