Минздрав просит жителей Коми вспомнить о масках и антисептиках

Руководитель Минздрава Коми Игорь Дягилев доложил о ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в регионе, на еженедельном оперативном совещании в Правительстве Коми. Провела заседание первый заместитель председателя Правительства Коми Эльмира Ахмеева.
На амбулаторном лечении с ковидом находятся 2144 пациента – на 700 пациентов больше по сравнению с предыдущей неделей. На стационарном лечении – 267 пациентов, в том числе 46 детей. Более ста человек - пациенты старше 60 лет, сообщает пресс-служба главы Коми.
В республике развернуто 279 специализированных коек для лечения пациентов с COVID-19. За последние сутки в стационары поступил 21 пациент. В реанимации находятся 8 пациентов, на кислородной поддержке – 26 человек.
"Течение коронавирусной инфекции в настоящее время не такое сильное, но это не повод всем расслабляться. Вопрос о вакцинации остается актуальным. Уровень вакцинации составляет 278 на 100 тысяч населения, мы стремимся к показателю не ниже 300", - отметил Игорь Дягилев.
Пункты вакцинации открыты в поликлиниках городов и районов республики, там же можно пройти экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Нововведением стало открытие пункта тестирования для прилетевших в аэропорт жителей и гостей города Сыктывкара.