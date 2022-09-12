Внесены предложения по улучшению законодательства для НКО

"Мы понимаем, насколько важна поддержка нуждающихся и развитие социальных институтов общества, именно этим и занимаются социально-ориентированные некоммерческие организации. Задача ясна – обозначить проблему, высказать идеи по улучшению деятельности и реализовать их, помочь выстроить диалог с органами государственной власти и внутри сообщества НКО. Учитывая, что сегодня собрались практики и эксперты в данной области, будет не сложно проработать совместными усилиями конкретные, конструктивные предложения, чтобы в самое ближайшее время претворить их в жизнь. Социально ориентированные некоммерческие организации создаются с целью реализации социальных, культурных, образовательных и экологических проектов, а также для оказания благотворительной помощи тем, кто в ней нуждается, повышения уровня жизни отдельных категорий граждан. В обеспечении условиями для совершенствования этого направления, безусловно, помогают органы власти. Социально ориентированные НКО имеют особую значимость для общества, следовательно, необходимо способствовать через нормотворчество повышению качества и улучшению инфраструктуры услуг, чтобы это положительным образом сказывалось на развитии гражданского общества в целом", – отметил сторонник Партии, член Общественной Палаты Республики Коми, сопредседатель федерального экспертного совета при Общенациональной Ассоциации ТОС РФ Дмитрий Сизев.

"Некоммерческие организации играют всё большую роль в жизни нашего общества. С их помощью неравнодушные граждане реализуют свои инициативы. Для того чтобы понять, какие трудности и проблемы есть на сегодняшний день у социально-ориентированных НКО, партия "Единая Россия" и Совет сторонников проводят на своих площадках подобные встречи. Их итогом станет выработка предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере", – подчеркнул Первый заместитель Руководителя РИК, депутат Совета города Сыктывкара Алексей Линков.

В ходе дискуссии участники разработали перечень изменений в законодательство и возможных мер поддержки, необходимых для увеличения эффективности и улучшения инфраструктуры поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. Участники встречи сошлись во мнении, что реализация указанных инициатив позволит, в том числе привлечь более широкий круг лиц к деятельности в рамках СО НКО. В частности, предлагается создать Единый ресурсный центр и специальные программы обучения для повышения уровня профессиональных компетенций специалистов отрасли. Также для недопущения получения грантов недобросовестными участниками, предлагается разработать систему мониторинга оценки деятельности СО НКО.

Кроме того, среди предложений выделены: снижение числа отчетных платформ; организация централизованной бухгалтерии; разработка типовых уставов, упрощающих процедуру регистрации; и разработка менее затратного по времени, порядка ликвидации СО НКО. По словам экспертов, в настоящее время процедура значительно растянута (от 9 месяцев до 1 года).